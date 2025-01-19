Süleyman Göktaş doğum gününde anıldı

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19/01/2025

Süleyman Göktaş doğum gününde anıldı

Ülkemizin sevilen spor adamlarından, merhum Süleyman Göktaş, doğum gününde Paradise Park’ta düzenlenen özel bir etkinlikle anılıyor. Sevenleri, ailesi ve spor camiasından birçok kişinin katıldığı anma programında, Göktaş’ın spor dünyasına yaptığı katkılar ve hayatı boyunca sergilediği örnek duruş bir kez daha hatırlandı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, yakınları ve dostları onunla ilgili anılarını paylaşarak Süleyman Göktaş’ın hatırasını yaşattı. Spor camiasından tanınan isimlerin de katıldığı etkinlikte, "O, yalnızca bir spor adamı değil, aynı zamanda bir insaniyet örneğiydi" ifadeleri ön plana çıktı.

Merhum Süleyman Göktaş, genç yaşlı demeden herkese dokunan bir spor adamı olarak hatırlanmaya devam ediyor.

 

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