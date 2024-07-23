Kıbrıs Türk futboluna büyük hizmetler veren, sporun her alanında üstün başarılarıyla tanınan ve gençlere sporu sevdiren Süleyman Göktaş hayatını kaybetti

Ailesi tarafından yapılan duyuruda, Süleyman Göktaş’ın 22 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. Uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Göktaş’ın cenazesi, 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü Lefkoşa Kabristanlığı’nda öğle namazının ardından defnedilecek.

Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk futboluna ve genel anlamda spora adanmış bir hayat sürmüş, bürokrasinin her kademesinde üstün hizmetler vermiş biriydi. Gençlere sporu sevdiren ve dokunduğu herkes üzerinde olumlu etkiler bırakan Göktaş, iyilik timsali eşsiz bir insan olarak hatırlanacak.

Ailesi, bu acı kaybı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu ve sevenlerini cenaze törenine davet etti. Göktaş ailesinin acısını paylaşıyor ve merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.