Süleyman Göktaş’ın İlk Doğum Gününe Özel Anma Gecesi Düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs spor camiasının sevilen isimlerinden Süleyman Göktaş, vefatının ardından ilk doğum gününde düzenlenecek anlamlı bir etkinlikle anılacak. Süleyman Göktaş’ın eşi Ayşe Göktaş tarafından organize edilen bu özel anma gecesi, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 17:30’da Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleşecek.

Ayşe Göktaş, yaptığı açıklamada eşinin yokluğunda geçen ilk doğum gününde, onun hayatına dokunduğu insanların bir araya gelerek sevgisini ve anılarını yaşatmalarını istediğini belirtti. Göktaş, duygusal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayat, en güzel hisleri ve en derin acıları aynı kalbe sığdırır… Bu yıl canım eşim ve babamız Süleyman Göktaş’ın doğum gününü onsuz karşılıyoruz. Onun yokluğunda geçen her gün, sevgiyle dokunduğu hayatımıza daha çok değer vermemiz gerektiğini hissettiriyor. Sevgi dolu anılarını, başarılarını, mücadeleci ruhunu ve bizlere kattığı eşsiz değerleri yaşatmak için doğum gününde bir araya geliyoruz."

Anma gecesine, Süleyman Göktaş’ın ailesi, arkadaşları, spor camiasından dostları ve tüm sevenleri davet edildi. Organizasyonun amacı, Süleyman Göktaş’ın sevgi dolu anılarını paylaşarak onun yaşamını yad etmek ve ardında bıraktığı değerleri yaşatmak.

Bu özel etkinlikte Süleyman Göktaş’ın spor dünyasına katkıları, mücadeleci ruhu ve insanlara ilham veren hayatı bir kez daha hatırlanacak. Tüm sevenleri, bu anlamlı organizasyonda yer alarak Süleyman Göktaş’ın hatırasını yaşatmaya davet ediliyor.