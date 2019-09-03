Süleyman Mullahasan Tayland'ta yarışacak

Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan Tayland'da düzenlenecek olan Mister GLOBAL da Mr.North Cyprus olarak yer alacak.

Bangkok’da gerçekleşecek kamp ve final ile dünyanın dört bir yanından gelen 40 yarışmacı ile birlikte Mister GLOBAL olmak için yarışacak

İngiltere’den mezun, şimdilerde GAÜ’de Yüksek Lisans öğrencisi olan 23 yaşındaki Süleyman Mullahasan, tescilli bir Mr.North Cyprus olarak finalde yer almak üzere gelecek hafta Bangkok için hareket edecek.