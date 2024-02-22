Süleyman Uluçay: Halka mağduriyet yaratan bozuk yollar konusunda adımlar atmaya başladık

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, halka mağduriyet yaratan bozuk yollar konusunda somut adımlar atmaya başladıklarını açıkladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bölgedeki bozuk yollar ile ilgili yaşanan gelişme hakkında açıklamada bulundu.

Halkla ilişkiler birimine bildirilen çukurların, geçici olarak soğuk asfalt tekniği kullanılarak kapatılmaya başlandığını duyuran Başkan Uluçay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘’Şehrimizin en önemli problemlerinden olan ve halkımız için uzun zamandır ciddi bir mağduriyet yaratan bozuk yollar ve çukurlar konusunda somut adımlar atmaya başladık. Belediyemizin bayındırlık ekipleri tarafından halkla ilişkiler birimimize bildirilen çukurlar, geçici olarak soğuk asfalt tekniği kullanılarak kapatılmaya başlandı. Çukurların kapatılmasına ek olarak, kanalizasyon projesi kapsamında olup 1 yıllık garanti süresi olan yollar ve kanalizasyon kapsamı dışında olup tümden yenilemeyi hedeflediğimiz yollar için de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.

Daha önce de ifade ettiğim gibi, halkımızın bu konuda uzun süre mağdur olduğunun farkındayız ve adım adım tüm yollarımızı yeniden yapmak için çalışacağız. Geçici asfalt dökme çalışmalarına katkı koyan Bayındırlık birimi personelimize ve Bayındırlık Şube sorumlumuz Zübeyir Ercen’e çok teşekkür ederim.’’