Süleyman Ümit Onan bugün defnediliyor

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25/08/2023

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Süleyman Ümit Onan bugün defnediliyor

Onan Ltd ve Onan SU Frozen Foods LTD'in kurucusu saygın  iş insanı Süleyman Ümit Onan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sevilen iş insanı Süleyman Ümit Onan'ın ölümü ülkede büyük üzüntüye neden oldu.

Süleyman Ümit Onan, bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Süleyman Ümit Onan Eski Cemaat Meclisi üyelerinden ve görüşmecilerden Ümit Süleyman Onan'ın oğlu idi.

Süleynman Ümit Onan evli ve iki çocuk babası idi.

25/08/2023 11:50
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TAGS: Süleyman Ümit Onan, haber, kıbrıs
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