Süleyman Ümit Onan son yolculuğuna uğurlandı

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25/08/2023

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Süleyman Ümit Onan son yolculuğuna uğurlandı

Onan Ltd ve Onan SU Frozen Foods LTD'in kurucusu saygın  iş insanı Süleyman Ümit Onan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Sevilen iş insanı Süleyman Ümit Onan'ın ölümü ülkede büyük üzüntüye neden oldu. 

Süleyman Ümit Onan'ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi. Süleyman Ümit Onan'ın cenazesine sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Süleyman Ümit Onan Eski Cemaat Meclisi üyelerinden ve görüşmecilerden Ümit Süleyman Onan'ın oğlu idi.

Süleynman Ümit Onan evli ve iki çocuk babası idi.

 

 

25/08/2023 12:21
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TAGS: Süleyman Ümit Onan, haber, kıbrıs
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