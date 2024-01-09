Sülkem Simit Evi’ne giren hırsızlar yakalandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nin penceresi dün 04:00 sıralarında açılarak içeriye girildikten sonra, para kasası içerisinde muhafaza edilen 12 bin TL nakit para ve ayrıca kamera kayıt cihazı çalındı.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Ü.(E-24) ve B.D.(E-16) tespit edilerek tutuklandı.

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-Kasti hasar, hayvanlarla mala zarar vermek ve mülke tecavüz

Öte yandan dün 19:00 sıralarında, H.H.B.(E-58), sorumluluğundaki 30 küçükbaş hayvanla Meriç Köyü’nün güneydoğusunda arpa ekili bir tarlaya mal sahibinden izinsiz girip mülke tecavüz ederek, ekili olan arpalara, sorumluluğundaki söz konusu küçükbaş hayvanlarla kasten zarar verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

-Kasti hasar, sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de Evliya Çelebi sokak üzerinde, 02:00 sıralarında, C.M.(E-29) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikten sonra, söz konusu sokak üzerinde park halinde bulunan NT 194 plakalı salon aracın sol arka farına, tekme atarak hasar verdi. C.M. tutuklandı.