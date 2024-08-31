Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Sultan filminde hayat verdiği "Kemal" karakteri ile hafızalarda yer edinen Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça yaş aldığı gözlemlenen ünlü oyuncu Bulut Aras hayranlarına mesaj gönderdi.

Türkan Şoray ile başrollerini paylaştığı 1978 yapımı Sultan filminde rol almış olan Bulut Aras "Kemal" karakteriyle hafızalara kazındı. Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras yıllar sonra görüntülendi.

Uzun yıllardır oyunculuk kariyerini noktalamış ve gözlerden uzak sakin bir hayat süren Bulut Aras, yürüyüş yaparken görüntülendi.

BULUT ARAS'TAN SEVENLERİNE MESAJ

71 yaşındaki usta oyuncu Aras'ın değişimi dikkat çekerken, sevenlerine de bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Bulut Aras, "Beni sevenlere ve sayanlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.