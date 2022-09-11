Sultani Üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

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11/09/2022

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Sultani Üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 2 - 8 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, ithal ürünlerde 66 numunede 65 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Selgün Tic. Ltd’e ait Nektarin’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 9 numunede 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Yeşilyurt köyü sakini Mustafa Tan’a ait Sultani Üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilecek.

11/09/2022 13:54
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TAGS: GIDA, ANALİZ, TARIM,
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