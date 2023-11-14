Sultanlar Ligi'nde Marina Markova rüzgarı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’un kadrosuna kattığı Rus smaçör Marina Markova, gündem olmaya devam ediyor.

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu listesinde

Özellikle güzelliğiyle taraftarların "Hürrem Sultan" lakabını taktığı 22 yaşındaki voleybolcu, 8 haftası geride kalan ligde adından söz ettirdi.

Kaydettiği 139 sayıyla ligin en skorer sporcusu olan voleybolcuyu Kuzey Boru'dan Wilhite Grace Sarah takip ediyor.

Etkili performansı sonrası başarılı voleybolcu için ligin iki dev takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı, transfer yarışına girdi. İki kulübün de bu transfer için şartları sonuna kadar zorlama kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan güzel voleybolcuyu bir ülkenin devşirmek istediği ve bu konuda harekete geçtiği belirtildi. Konuyla ilgili eski voleybolcu Özlem Özçelik, "Bir ülke de devşirmek için işlemlere başlamak üzere. Ve o ülke de voleybolda hatırı sayılır bir ülke" dedi.

Başarılı performansıyla kısa süre içerisinde gündem olan ve taraftarların sevgilisi halinde Rus smaçör, saçlarının renginin de etkisiyle sosyal medyada Hürrem Sultan'a benzetiliyor.

Marina Markova, 27 Ocak 2001'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Natalya Markova ve Alexey Markov'un kızı olarak dünyaya geldi. Çocuk yaşta sporla iç içe büyüdü.

2019-2020 sezonu, Markova'nın kariyerinde önemli bir döneme işaret etmektedir. Ekim 2019'da Syracuse, üst üste dört mağlubiyetle başlayarak ciddi bir orta oyuncu sorunu yaşar.

Transfer dönemi kapanınca dışarıdan oyuncu alımı mümkün olmaz. Ancak Antrenör Leonid Yelin, çözümü 1,98 metrelik smaçör Markova'yı orta oyuncu pozisyonuna çekmekte bulur. Marina, daha önce St. Petersburg'da az deneyime sahip olmasına rağmen, bu seviyede ne kadar başarılı olabileceği merak konusudur.

Koç Yelin, bu değişiklikle ilgili sorulduğunda, "Hiçbir şüphem yok, bizim çözümümüz Markova" diyerek oyuncusuna olan güvenini açıkça ifade eder. Markova, orta oyuncu olarak ilk kez sahaya çıktığı Duke Üniversitesi maçında 11 blok yaparak, o sezon bir maçta en çok blok yapan ikinci Syracuse oyuncusu olur. Maçın son setinde alınan üç kritik sayı galibiyete yetmese de, Markova'nın etkileyici performansı tüm izleyicileri büyüler.