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Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Karayolları ile Beşiktaş arasında 11 Ekim Cuma günü yapılacak maçla başlıyor.

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11/10/2019

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Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

11 Ekim Cuma:

18.30 Karayolları-Beşiktaş (TVF Başkent)

12 Ekim Cumartesi:

14.30 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Atlas Global Yeşilyurt-PTT (Burhan Felek)

19.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Ekim Pazar:

19.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü) 

11/10/2019 09:56
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TAGS: sultanlar ligi başlıyor, Vestel Venus Sultanlar Ligi, voleybol, haber kıbrıs
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