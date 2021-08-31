Sultanlar yarı finalde

Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

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31/08/2021

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Sultanlar yarı finalde

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25- setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, rakibini 25-18, 25-14 ve 25- setlerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

1. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA

2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-14 POLONYA

3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

31/08/2021 22:01
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TAGS: filenin sultanları
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