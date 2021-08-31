Sultanlar yarı finalde
Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
31/08/2021
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25- setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, rakibini 25-18, 25-14 ve 25- setlerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Milliler, yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.
1. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA
2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-14 POLONYA
3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA
YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA
Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.