Sulu Çember ile DAÜ Çemberi arasında kalan kısım perşembe öğeleden sonra trafiğe kapatılacak

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13/08/2024

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Gazimağusa’da düzenlenecek tören ve etkinlikler nedeniyle perşembe günü öğleden sorna İsmet İnönü Bulvarının Sulu Çember ile DAÜ Çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’nın Kurtuluşu’nun 50’nci yıl dönümü dolayısıyla söz konusu güzergah saat 14.00’ten itibaren törenin sona ereceği saate kadar kapalı kalacak.
Sürücülerin söz konusu günde ve tarihte belirtilen güzergah üzerine araçlarını park etmemeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

13/08/2024 15:45
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ,
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