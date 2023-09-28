Sülük: KKTC’de hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz

Ülkemizde 2016 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye’nin yerli firması Monster Notebook yeni binasıyla müşterilerine daha kaliteli hizmet sunuyor.

Monster Notebook’un Dereboyu’ndaki yeni binasının açılış töreni bugün geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Dubai ve İngiltere, Almanya gibi dünyanın birçok noktasında Monster Notebook’un hizmet verdiğini anlatan Monster Notebook Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “KKTC’nin bizim için önemi ayrı. Türkiye’nin yerli bir firması olarak KKTC halkına hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Dünya çapında gaming pazarının, dünyadaki müzik endüstrisinden daha büyük bir ekosisteme ulaştığını anlatan Sülük, pazarın 307 milyar dolar olduğunu söyledi.

Monster Notebook’un 2030 hedeflerinden söz eden Birol Sülük “Biz global bir şirket olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki yıllarda dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren bir marka olma vizyonuyla hareket ediyoruz.” Dedi.

“Garanti süreleri ve ömür boyu bakım hizmetlerimiz Türkiye ile birebir aynı işliyor”

Ülkemizde fiziksel mağazayla ve online olarak hizmet verdiklerini dile getiren Monster Notebook Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük şöyle devam etti; Türkiye’de başarıyla yürüttüğümüz satış sonrası hizmet ve müşteri memnuniyeti politikamızı Kıbrıs’ta da en üst düzeyde yürütmekteyiz.

Yeni ürün satışlarımızın yanında ek olarak satış sonrası teknik destek ekibimizle Kıbrıs’ta faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimizin 2 yıl garantisi var ve ömür boyu ücretsiz bakım hizmetimizden tüm Monster kullanıcıları yararlanabiliyor. Garanti ve ömür boyu bakım hizmetlerimiz Türkiye ile bire bir aynı işliyor.

Cihazların yüksek performansı kullanım süresince devam ediyor

Ömür boyu bakım garantisinin kapsamı hakkında da bilgi veren Birol Sülük, “Kullanıcılarımız, ömür boyu bakım garantisi hizmetimizle cihazlarını her 6 ayda bir teknik servislerimize getirip, termal macun değişimi, kasa içi temizlik ve fan temizliği gibi işlemlerden ücretsiz faydalanabiliyor. Böylece hem ürünün kullanım ömrü artıyor hem de kullanım süresi boyunca aynı yüksek performansı vermesi sağlanıyor. Ayrıca, kullanıcılarımız satın aldıkları ürünün RAM ve SSD gibi donanımlarını zaman içinde değiştirmeyi arzu ederse bu değişikleri ürün garantisi bozulmadan gerçekleştirebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.