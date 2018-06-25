Sümer Aygın: Derdimiz sadece Girne'ydi...

Girne'den Bağımsız Belediye Başkan adayı olay Sümer Aygın seçim sonuçlarının ardından açıklama yaptı. Sümer aYgın, "Amacım savunulduğu gibi hiçbir şekilde intikam olmadı, derdimiz yalnızca Girne'ydi ve Girne'nin geleceğiydi" dedi...

Sümer Aygın'ın açıklamaları şöyle:

Sevgili Girne Halkı,

Üzgün olmakla birlikte öncelikle seçim sonucunun hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her aday gibi bizde kazanacağımıza inandığımız için bu yarıştaki yerimizi aldık. Kendimize ve yapabileceklerimize olan güvenimizle, Girne ve Girne halkı için daha iyisini başarabileceğimize olan inancımızla bu yola çıktık. Keşke seçimden daha iyi bir sonuçla Girne' ye vermek istediğimiz hizmetleri sizlerede yaşatma onurunu tadabilseydik. Elbetteki üzgün olmakla birlikte çıkan sonuca son derece saygılıyız.

Keşke partim içerisinde, 2014’deki seçimlerde de 2018’deki gibi bir örgütsel çalışma yapılmış olsaydı ve bugün Girne'yi geri kazanmak gibi bir kaygısı hiçbirimizin olmasaydı. CTP nin bu yönde sağlıklı bir iç sorgulama süreci yaşayıp bugün çıkan tabloyu ve gelinen aşamayı iyi değerlendirmesi en büyük temennimdir. Amacım savunulduğu gibi hiçbir şekilde intikam olmadı ve olamazdı. Bu yöndeki açıklamaları süreç içerisinde şaşkınlık ve üzüntüyle izledim. Bu konuda ve çıkan tabloda hepimizin ders çıkarması gerektiği açıktır ve yadsınamaz. Bizim payımıza düşeni iyi çalışacağımızı ve bu durumdan gerekli dersi çıkaracağımızı bilmenizi isterim.

Yarışan tüm aday arkadaşları bu demokratik süreci başarılı bir şekilde atlattığımız için kutluyorum. İstemeden kırdığımız, üzdüğümüz biri olmuşsa inanın ki derdimiz yalnızca Girne'ydi ve Girne'nin geleceğiydi. Kimseyi ne üzmek ne de yaralamak gibi bir derdimiz asla olmadı. Umuyorum ki mevcut yönetim bizi şaşırtır ve önümüzdeki dört yıl geçen dört yıldan Girnemiz için daha iyi sonuçlar doğurur ve Girne Belediyesi'ndeki gidişat daha iyiye yönelir. Beni destekleyen herkese, sevgisini güvenini esirgemeyip gece gündüz yanımda olan aileme, arkadaşlarıma, dostlarıma, halkıma ve değerli basın mensuplarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu sonucun hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgiyle kalın.