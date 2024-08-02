Summer McIntosh rekor kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre kelebek kategorisinde finaller yapıldı. Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

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02/08/2024

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Summer McIntosh rekor kırdı

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, Çinli Yufei Zhang'in Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 2 dakika 3 saniye 86 saliseyle kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu. Summer McIntosh, 2 dakika 3 saniye 3 saliselik derecesiyle altın madalyayı kazandı.

ABD'li yüzücü Regan Smith, Tokyo'da kırılan olimpiyat rekorunu geçerek 2 dakika 3 saniye 84 saliselik derece elde etse de gümüş madalya aldı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndaki rekorun sahibi Çinli Yufei Zhang ise 2 dakika 5 saniye 9 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti.

02/08/2024 14:14
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TAGS: Summer McIntosh
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