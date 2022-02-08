Sumudica sonrası Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e yeni görev

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün hem futbol sorumlusu hem de futbolcu olarak görev yapacağını açıkladı.

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08/02/2022

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Sumudica sonrası Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e yeni görev

Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor,  Adem Büyük'ün hem futbol sorumlusu hem de futbolcu olarak görev yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır. Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde 20 maçta 5 gol ve 2 asist üretti.

08/02/2022 10:45
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TAGS: Sumudica, Yeni Malatyaspor, Adem Büyük
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