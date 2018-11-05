Sümüklü böcek yedi, felç oldu

Avustralyalı Sam Ballard isimli bir genç, 2010 yılında bir partide arkadaşları ile girdiği bahiste sümüklü böcek yiyebileceğini iddia etti. Sümüklü böceği yiyen Sam felç oldu. 8 yıllık mücadelenin ardından Sam geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

Avustralyalı Sam Ballard isimli bir genç, 2010 yılında bir partide arkadaşları ile girdiği bahiste sümüklü böcek yiyebileceğini iddia etti. Sümüklü böceği yiyen Sam felç oldu. 8 yıllık mücadelenin ardından Sam geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

Bir süre sonra Sam rahatsızlanmaya başladı ve hastaneye gitti. Doktorlar Sam'in sıçan akciğer solucanı olarak adlandırılan bir parazit kaptığını söyledi.Sam beynine ulaşan parazit sonucu 19 yaşındayken felç kaldı ve tam 3 yıl boyunca komada hastanede kaldı.

Ancak Sam 8 yılın ardından geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdi. Sam hayatını kaybettiğini 28 yaşındaydı.