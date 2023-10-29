Sun Express Ercan seferlerine başladı

Sun Express Hava Yolları T&T Ercan Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümüne denk gelen ilk uçuş bugün saat 14.05’de T&T Ercan Havalimanı’na yapıldı.

İzmir’den bugün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndaki piste taker koyan ilk uçağa itfaiye tarafından su takı yapıldı, T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından uçak ekibe ve yolcula “Ercan’a Hoş geldiniz” pankartı yapıldı ayrıca ekibe çiçek takdim edildi.

SXS codu ile İzmir’den T&T Ercan Havalimanı’na Pazar, Pazartesi, Perşembe ve cuma günlerinde karşılıklı haftada dört sefer icra edecek Sun Express Havayolları bugün KKTC’ye 118 yolcu getirdi.