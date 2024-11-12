Sun İzle Tartış’ta cumartesi akşamı “Rosa Luxemburg” filmi izlenecek

Baraka Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Sun İzle Tartış” etkinliklerinde bu ay “Rosa Luxemburg” filmi izlenecek.

Kızılbaş’taki lokalde yer alacak etkinlik cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, filmin, Rosa Luxemburg’un fırtınalı yaşam öyküsünü anlattığı ifade edildi.

Rosa Luxemburg’un seçkin bir aydın olmasının yanı sıra, meydanlarda bilimsel sosyalizmi kararlılıkla savunduğu, barışçı ve eşitlikçi bir dünya için mücadele verdiği belirtilen açıklamada, “Bu film, hem kendine, hem de çağdaşlarına karşı, ilkeli tutumuyla ikilem içinde çırpınan akıllı ve cesur bir kadının yaşam dönemeçlerine ışık tutuyor” denildi.