Sun Valley Cup-4 Mücadeleler Devam Ediyor

SUN VALLEY CUP-4 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Girne Belediyesi Tenis Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

TEK KADINLAR - Round Robin

Nağme Ekenoğlu - Fulden Boran 6/0 6/2

Özlem Uçkaç Boranhan - Ayşe Günerman Özılgaz 5/7 1/6

Özlem Uçkaç Boranhan - Fulden Boran 6/4 6/2

Yasemin Çıral – Liubov Pershenkova 4/6 6/3 10/2

Sinem Sayar Ercantan - Sevşen Dandana Özcerce 6/0 6/0

TEK ERKEKLER – Round Robin

Emir Şentürk - Maxım Ban 6/2 6/3

Serhan Candaş - Sait Özkan 2/6 6/4 7/10

Hasan Gazioğlu - Önder Şentürk 6/2 2/0 (R.T.)

Kemal Soyer – Can Alp Kırcan 6/1 6/4

İzzet Alsakal - Gültekin Çizgen 6/3 7/6

Rauf Kürşad - Abdul Raqeeb Rashıd 6/0 6/4

Jean Chrıstohe Schrotter - Nuri Arslan 6/1 6/4

Kutay Ramiz - Börte Kağan Barlasoğlu 6/2 4/6 10/3

Ünver Bedevi - Necat Yüksel 0/6 3/6

Ziya Tüzel - Ali Tüzünkan 6/0 6/1