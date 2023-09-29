Sun Valley Cup-4 Mücadeleler Devam Ediyor

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29/09/2023

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Sun Valley Cup-4 Mücadeleler Devam Ediyor

SUN VALLEY CUP-4 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Girne Belediyesi Tenis Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

 

TEK KADINLAR - Round Robin

Nağme Ekenoğlu - Fulden Boran                                       6/0 6/2

Özlem Uçkaç Boranhan - Ayşe Günerman Özılgaz          5/7 1/6

Özlem Uçkaç Boranhan - Fulden Boran                            6/4 6/2

Yasemin Çıral – Liubov Pershenkova                                4/6 6/3 10/2

Sinem Sayar Ercantan - Sevşen Dandana Özcerce         6/0 6/0            

 

TEK ERKEKLER – Round Robin

Emir Şentürk - Maxım Ban                                                  6/2 6/3

Serhan Candaş - Sait Özkan                                              2/6 6/4 7/10

Hasan Gazioğlu - Önder Şentürk                                       6/2 2/0  (R.T.)

Kemal Soyer – Can Alp Kırcan                                           6/1 6/4

İzzet Alsakal - Gültekin Çizgen                                          6/3 7/6

Rauf Kürşad - Abdul Raqeeb Rashıd                                6/0 6/4

Jean Chrıstohe Schrotter - Nuri Arslan                            6/1 6/4

Kutay Ramiz - Börte Kağan Barlasoğlu                            6/2 4/6 10/3

Ünver Bedevi - Necat Yüksel                                              0/6 3/6

Ziya Tüzel - Ali Tüzünkan                                                   6/0 6/1

29/09/2023 13:31
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TAGS: Sun Valley Cup
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