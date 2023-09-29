Sun Valley Cup-4 Mücadeleler Devam Ediyor
29/09/2023
SUN VALLEY CUP-4 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Girne Belediyesi Tenis Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
TEK KADINLAR - Round Robin
Nağme Ekenoğlu - Fulden Boran 6/0 6/2
Özlem Uçkaç Boranhan - Ayşe Günerman Özılgaz 5/7 1/6
Özlem Uçkaç Boranhan - Fulden Boran 6/4 6/2
Yasemin Çıral – Liubov Pershenkova 4/6 6/3 10/2
Sinem Sayar Ercantan - Sevşen Dandana Özcerce 6/0 6/0
TEK ERKEKLER – Round Robin
Emir Şentürk - Maxım Ban 6/2 6/3
Serhan Candaş - Sait Özkan 2/6 6/4 7/10
Hasan Gazioğlu - Önder Şentürk 6/2 2/0 (R.T.)
Kemal Soyer – Can Alp Kırcan 6/1 6/4
İzzet Alsakal - Gültekin Çizgen 6/3 7/6
Rauf Kürşad - Abdul Raqeeb Rashıd 6/0 6/4
Jean Chrıstohe Schrotter - Nuri Arslan 6/1 6/4
Kutay Ramiz - Börte Kağan Barlasoğlu 6/2 4/6 10/3
Ünver Bedevi - Necat Yüksel 0/6 3/6
Ziya Tüzel - Ali Tüzünkan 6/0 6/1