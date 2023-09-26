Sun Valley Cup-4 Zevkli Ve Çekişmeli Maçlar İle Devam Ediyor

SUN VALLEY CUP-4 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Girne Belediyesi Tenis Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

TEK KADINLAR - Round Robin

Nağme Ekenoğlu - Ayşe Günerman Özılgaz 0/6 0/6

Özlem Uçkaç Boranhan - Fulden Boran 6/4 6/2

Yasemin Çıral - Sinem Sayar Ercantan 1/6 1/6

Sevşen Dandana Özcerce - Liubov Pershenkova 6/4 6/0

TEK ERKEKLER – Round Robin

Orçun Kasap - Erhan Akyüz 6/0 6/2

Mariano Marino - İzzet Kanaga 6/4 6/0

Dimitri Cebotari - Sercan Erozan 2/6 6/4 4/10

Uraz Şentürk - Metin Poslu 6/3 5/7 10/4

Rauf Kürşad - Bertuğ Korucu 6/7 6/2 10/4

İzzet Alsakal - Kutay Ramiz 6/3 6/7 4/10

Ziya Tüzel - Ünver Bedevi 3/6 2/6

Ali Tüzünkan - Necat Yüksel 0/6 0/6

Çağlar Türk - Jean Chrıstohe Schrotter 0/6 1/6