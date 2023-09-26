Sun Valley Cup-4 Zevkli Ve Çekişmeli Maçlar İle Devam Ediyor

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26/09/2023

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Sun Valley Cup-4 Zevkli Ve Çekişmeli Maçlar İle Devam Ediyor

SUN VALLEY CUP-4 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Girne Belediyesi Tenis Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

 

TEK KADINLAR - Round Robin

Nağme Ekenoğlu - Ayşe Günerman Özılgaz                     0/6 0/6

Özlem Uçkaç Boranhan - Fulden Boran                            6/4 6/2

Yasemin Çıral - Sinem Sayar Ercantan                              1/6 1/6

Sevşen Dandana Özcerce - Liubov Pershenkova 6/4 6/0

 

TEK ERKEKLER – Round Robin

Orçun Kasap -  Erhan Akyüz                                                          6/0 6/2

Mariano Marino - İzzet Kanaga                                          6/4 6/0

Dimitri Cebotari - Sercan Erozan                                       2/6 6/4 4/10

Uraz Şentürk - Metin Poslu                                                 6/3 5/7 10/4

Rauf Kürşad - Bertuğ Korucu                                            6/7 6/2 10/4

İzzet Alsakal - Kutay Ramiz                                                6/3 6/7 4/10

Ziya Tüzel - Ünver Bedevi                                                   3/6 2/6

Ali Tüzünkan - Necat Yüksel                                              0/6 0/6

Çağlar Türk - Jean Chrıstohe Schrotter     0/6 1/6

26/09/2023 16:57
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