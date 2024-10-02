Sun Valley’de Oktoberfest 2024 Coşkusu Başlıyor!

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02/10/2024

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Sun Valley’de Oktoberfest 2024 Coşkusu Başlıyor!

Sun Valley, bu yıl yine Oktoberfest 2024 ile müzik ve eğlence tutkunlarını bir araya getiriyor. Festival boyunca dans, müzik ve keyif dolu aktivitelerle dolu unutulmaz anlar sizi bekliyor.

Festivalin başlangıcı, DJ Altuğ Dülger'in enerjik performansıyla yapılacak ve festival coşkusu doruğa çıkacak. Ardından ülkemizin sevilen sanatçılarından Buray sahne alarak, muhteşem performansıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.İkinci gün ise Ezgi Akgürgen & Eril Cambaz, müzikleriyle kulakların pasını silerek festivalin temposunu sürdürecek.

Hemen +905338267038 arayarak veya sunvalleyoktoberfest.com ya da sunvalleycyprus.com adresini ziyaret edin ve Oktoberfest  hakkında daha fazla bilgi alın!

02/10/2024 10:05
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TAGS: Sun Valley Oktoberfest, haber
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