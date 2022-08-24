Suna – Ata Atun İlköğretim Okulu Eylül 2022’de Eğitime Başlıyor

49 ülkede 429 okulu bulunan Türkiye Maarif Vakfı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açtığı TMV & Samtay Vakfı Suna – Ata Atun İlköğretim Okulu okul öncesi ve ilkokul kademelerinde eğitime başlıyor.

Yenilikçi eğitim modeli, teknolojik altyapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştirmeyi hedefleyen TMV & Samtay Vakfı Suna – Ata Atun İlköğretim Okulu açılışa özel indirim fırsatları ile velilere büyük kolaylık sağlamaktadır.

Öğretmenler Yerelden İstihdam Ediliyor.

Türkiye Maarif Vakfı, Gazimağusa okulundaki akademik ve idari kadrosunu tümüyle yerelden oluşturmakta ve bölgeye güçlü bir istihdam desteği sağlamaktadır.

Geleceğimizi ancak modern dünyanın gerçeklerini bilen, ayakları yere basan, sağlam bir eğitim almış, özgür düşünceli ve öz güveni yüksek nesillere emanet edebileceğimizin bilincinde olarak, her öğrencimizi en iyi eğitimle donatmayı öğrencilerimize eleştirel bakış açısı kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda sorgulayan, araştıran, öz güveni ve toplum bilinci yüksek, sosyal farkındalığı gelişmiş ve kendine özgü kişisel beceri ve yaratıcılıklarının öne çıkarıldığı bireyler yetiştirmekteyiz. Öğrencilerimizin tümünün gerek akademik gerekse sosyal gelişimlerini üst düzeye taşımak ve bu kazanımlarla onları inanılmaz hızla değişen çağımızın gereksinimlerine donanımlı kılmak en temel ilkelerimizdendir. Hızla değişen toplumda öğrencilerimizi öğrenmeye özendirip, potansiyellerinin tamamını kullanabilmeleri, bağımsız ve yaşam boyu öğrenciler olmaları adına teşvik etmekteyiz.

Okul öncesinde başlayan yabancı dil eğitimi ilkokulda devam edecektir. Doğru yapılandırılmış dil eğitimi ile müzik, resim, beden eğitimi ve sanat gibi diğer disiplinlerle iş birliği içerisinde İngilizce eğitim ile ana dilde eğitim harmanlanarak, çocukların ana dili olan Türkçeyi doğru kullanması, Türkçe kadar İngilizceyi de ana dili düzeyinde konuşabilmeleri sağlanacaktır.

Eylül 2022’de Gazimağusa’da eğitime başlayacak okulumuzun yanı sıra daha çok öğrenciye ulaşmak adına Girne, Ozanköy’de yeni bir eğitim kampüsü projemiz bulunmaktadır. Yaklaşık 80 bin m2’lik alanda okul öncesinden lise kademesine kadar hizmet verecek olan kampüsümüzün çalışmaları son hızla devam etmekte olup 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflemekteyiz.

Türkiye Maarif Vakfı, faaliyete geçeceği ülkeleri, ayrıntılı ihtiyaç analizleri ve diplomatik ilişkiler çerçevesinde belirlemektedir. Faaliyette bulunduğu ülkelerde, o ülkelerin yasalarına göre eğitim kurumları açan Vakfımız açısından, faaliyette bulunduğu ülkenin hukukuna, kültürel değerlerine ve ihtiyaçlarına uygun hareket etmek hem kanuni hem de insani bir sorumluluktur.

İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmak adına çıktığımız bu yolda tüm öğrencilerimize 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılında başarılar dileriz.

Detaylı Bilgi ve İletişim İçin Telefon Numaralarımız Aşağıdaki Gibidir:

Kayıt İletişim Numarası: 0533 838 38 88-

WhatsApp İletişim Numarası: 0533 832 92 74

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24/08/2022 09:34