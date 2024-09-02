Suna Altıkardeş için acil 0 RH (+) kan aranıyor!

5 Eylül Perşembe günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak Suna Altıkardeş için acil 0 Rh(+) pozitif kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Kan verebilecek olanların Suna Altıkardeş adına kan bankasına başvurmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı. Gazimağusa bölgesinde kan bağışında bulunmak isteyenler için 2 Eylül Salı (yarın) saat: 14:00-19:00 arasında Gazimağusa Sakarya, MAGEM'de olacak olan Kızılay aracında Suna Altıkardeş adına ve diğer hastalar adına bağışta bulunulabilecektir.

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