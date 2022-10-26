Sunak'ın pek bilinmeyen 5 özelliği: Kola yüzünden dişlerini kaybetti

İngiltere'de son yapılan başbakanlık seçimlerini kazanarak görev başına gelen Liz Truss'ın 45 gün sonra istifa etmesinin ardından koltuğa Rishi Sunak oturmuştu. Yeni başbakanın birbirinden ilginç alışkanlıkları ve onunla ilgili bilinmeyen bazı gerçekler ise şaşırtacak türden.

İngiltere'de Boris Johson'ın geçtiğimiz temmuz ayında görevden ayrılmasından sonra yeni bir başbakanlık seçiminin yapılması gündeme geldi. Kıran kırana bir mücadelenin ardından ise başbakanlık yarışında iki güçlü isim öne çıktı. Adaylardan biri Hint kökenli eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ken, diğeri Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu. Ancak o günlerde Rishi Sunak'la ilgili gündeme gelen iddialar Liz Truss'ın adaylığını parlatıp onu öne geçirdi ve böylece Liz Truss seçimlerini kazanarak 6 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturdu.

Yeni başbakanın göreve gelmesinin ardından Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle girilen yas süreci ve ülkede yaşanan belirsizlikler Birleşik Krallık'ta hareketli günler yaşanmasına yol açtı. Truss'ın göreve gelmesinden tam 45 gün sonra ise yeni ve büyük bir gelişme daha yaşandı. Ekonomi politikaları birçok tartışmaya sebep olan çiçeği burnunda başbakan kendisine yönlendirilen sert eleştirilere karşılık görevden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere'nin en kısa süre görev yapan başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından Rishi Sunak'ın adaylığı yeniden gündeme geldi. Muhafazakar Parti milletvekillerinin çoğunluğundan destek alan Sunak, eski başbakan Boris Johnson ve Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışının çekilmesinin ardından seçimi kazandı. İşte seçim süreci boyunca hayatı, vaatleri ve tarzıyla gündemden düşmeyen 42 yaşındaki Rishi Sunak'ın dikkat çeken 5 özelliği.

1- GÜNEY ASYALI İLK BAŞBAKAN

Başbakan Rishi Sunak, 1980 yılında İngiltere'nin Southampton şehrinde Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, 1960'lı yıllarda işleri sebebiyle Birleşik Krallık'a göç etti. İngiltere'de doğup büyüyen Sunak, Hint asıllı olduğu ve Hindu geleneklerine bağlı biri olduğunu, yaşamı boyunca hem yaşadığı yere hem de inançlarının gerekliliklerini yerine getirdiğini söylüyor. Birleşik Krallık tarihinin Güney Asya kökenli ilk başbakanı Sunak, daha önce verdiği bir röportajda etnik kökeniyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Yetiştiğim kültüre uygun olarak hafta sonları tapınağa gidiyorum. Hindu'yum ama aynı zamanda cumartesi günleri Southampton futbol takımının maçındayım. Bunların ikisini de yapıyorsunuz. Geçmişte yaşadığım bir şeyi unutamıyorum. Ergenlik döneminin ortasındaydım. Küçük erkek ve kız kardeşlerimle beraber ayak üstü yemek yenen bir restorana gitmiştik. Ben onlara göz kulak oluyordum. Yakınımızda da birileri oturuyordu ve hayatımda ilk kez etnik kökenle ilgili çok nahoş şeyler söylendiğini duydum. Canım yanmıştı. Ancak bugünün İngiltere'sinde böyle bir durumun yaşanacağını asla düşünmüyorum."

2- EN ZENGİN MİLLETVEKİLİ

Rishi Sunak'ın en çok konuşan özelliklerinden biri de maddi geliri. En zengin milletvekili olarak anılan başbakanın Kral Charles'tan bile daha zengin olduğu iddia ediliyor. Eski bir bankacı ve çok iyi eğitimler almış olmasının yanı sıra Sunak'ın asıl zenginliğinin eşinden kaynaklandığı biliniyor. Hindistan'ın 6'ncı en zengin adamı, ünlü bir moda tasarımcısı olan NR Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murty ile evlenen Sunak 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 15 milyar lira) servetiyle Sunday Times'ın Zenginler Listesi'nde yer alan ilk siyasetçi oldu. Seçim sürecinde 'milyoner' ve 'mega zengin' gibi unvanlarla anılması seçmenlerin gözüne batmış, ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği bir dönemde pahalı kıyafet ve ayakkabı tercih etmesi de eleştiri oklarının hedefi olmasına sebep olmuştu. Nitekim bu eleştirilerden sonra Rishi Sunak kameralara delik bir ayakkabıyla yakalanınca hakkındaki eleştiriler giderek alevlenmişti. Onun zenginliği ve sonrasında yaptığı hamleler de Liz Truss'ın başbakanlık için daha doğru bir seçenek olduğu algısının oluşmasına yol açtı.

3- ŞEKERLİ YİYECEKLERE BAĞIMLI

42 yaşındaki genç başbakan yaşamaktan ve hayatı tadını çıkararak doyasıya eğlenmekten keyif alıyor. Futbola olan tutkusuyla bilinen Sunak, futbolun yanı sıra kriketle de ilgileniyor ve en büyük hobileri arasında film izlemek var. Şekerli yiyecekleri bağımlılık derecesinde seven başbakan, bir dönem duble çikolatalı kek ve bisküvi yemeyi o kadar abartmış ki doktoru bu alışkanlığıyla ilgili mücadele etmesini ve çeşitli egzersizler yapması gerektiğini söylemiş. Tabii Sunak da bu alışkanlığını zamanla kontrol altına almayı başarmış.

4- BAŞBAKAN OLMAYI HİÇ İSTEMEDİ

İngiltere'nin yeni başbakanıyla ilgili en ilginç gerçeklerden biri de aslında hiçbir zaman başbakan olmayı istememesi. 2020 yılında Başbakan olarak görev yapan Boris Johnson'la çalışırken, Rishi Sunak'a başbakan olma konusunda istekli olup olmadığı soruldu. Sunak ise, "Tanrım, hayır. Kesinlikle hayır, Başbakan'ın nelerle uğraştığını görünce bunu asla düşünmüyorum" açıklamasında bulundu. Ancak bu açıklamasından 2 sene sonra başbakan olmak için aday oldu ve sonunda da kazandı.

5- KOLA UĞRUNA DİŞLERİNİ KAYBETTİ

Rishi Sunak'ın hayatında vazgeçemediği tek şeyin kola olduğunu biliyor muydunuz? İki çocuk sahibi başbakan adeta kolaya bağımlı olduğunu hatta bu bağımlılık yüzünden diş sağlığından olduğunu açıkladı. Birkaç yıl önce ziyaret ettiği bir okulda iki gençle sohbet eden Sunak'ın kola sevgisiyle ilgili açıklamaları ise oldukça dikkat çekici: "O kadar çok seviyorum ki her yerden kola desenli eşyalar topluyorum. Tadını en sevdiğim kola ise kesinlikle Meksika'da üretiliyor. Meksika'ya ya da Amerika'nın güney eyaletlerine yolunuz düşerse deneyin. Ancak yalnızca haftada bir kez için yoksa benim gibi yedi tane dolgu yaptırmak zorunda kalırsınız."

Bu habere tepkiniz:



26/10/2022 09:11