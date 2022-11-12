Sunal ailesinden duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden eşini 78. doğum gününde anan Sunal ailesi dün, çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ı 78. yaş gününde duygulandıran bir paylaşımla andı.

Gül Sunal, "11 Kasım…. İyi ki doğdun Kemal .. İyi ki varsın… Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…"

Sunal'ın paylaşımına oğlu Ali Sunal 'Annemmmm' yazarken kızı Ezo kalp emojisi bıraktı.

Ezo Sunal, babası Kemal Sunal ve abisi Ali Sunal ile birlikte yer aldığı karenin altına şu notu düştü:

"Ben de bu fotoğrafla kutlamak istedim doğum gününü… Sanırım babamı öperken çekilen son fotoğrafımız… Gülmekten de öpememişiz bile… Canım babam."

Ali Sunal ise "Canım babam güzel babam sen hep bizimlesin gitmene hiç izin vermedi sevenlerin.

Çocuklarımızı seni tanıtarak, anlatarak, büyütüyoruz hepimiz... İyi ki doğdun melek babam seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım… " mesajını yayınladı.

Kemal Sunal, 10 Kasım 1944'te annesi Saime Hanım ve babası Mustafa Bey'in ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Ama o doğum gününü Atatürk'e saygı sebebiyle hep 11 Kasım'da kutladı.

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12/11/2022 17:41