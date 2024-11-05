Sunat Atun: Demokrasi ayaklar altına alındı

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün yaşanan oturum tartışmalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Atun, Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe'nin oturumun 9. oturum olarak sayılması talebini reddetmesini “demokrasiyi ayaklar altına almak” olarak nitelendirdi.

Atun, "Talebimizin görmezden gelinmesi ve reddedilmesi despot bir anlayışın göstergesidir. Kendi siyasi düşüncesinden başka bir görüşe yer vermemek, despot bir yaklaşımdır" diyerek, Özdenefe’yi yalnızca kendi partisine yönelik bir yönetim sergilemekle eleştirdi.

Atun ayrıca, CTP’nin dün Meclis Başkanının içeride bulunmasına rağmen yönetimi üstlenmesini eleştirerek, “Dün Meclis Başkanı içerdeyken Fazilet Özdenefe’nin oturumu yönetmesi tarihte bir ilkti; bugün de önerimizin oylanmaktan kaçınılması bir ilktir” ifadelerini kullandı.

CTP’nin, meclisi grup olarak yönetmeye çalıştığını savunan Atun, "Meclis İç Tüzüğü oylama yapılmasını açıkça belirtmesine rağmen bu oylama gerçekleştirilmedi. CTP’nin bu tutumuyla demokratik teamüllerden uzaklaştığını bir kez daha görüyoruz" dedi.