Sunat Atun için iki olasılık… “Ya görevden alma ya da istifa…”

Haber Kıbrıs-Özel

Ülke siyasi tarihi adeta bugün yeniden tekerrür ediyor. Faiz Sucuoğlu hükümetinde görevden alınmadığı için hükümetin istifasına neden olan Sunat Atun’un ismi yeniden “Görevden alma veya istifa” söylemleri ile gündemin baş sırasına oturdu.

Haber Kıbrıs sabah saatlerinden beri yaşanan siyasi gelişmeleri derledi. Bilindiği gibi Kıb-Tek’te üretimin durma aşamasına gelmesi ve yakıt sorunu yaşadığı bir sırada Maliye Bakanı Sunat Atun izin kullanmak suretiyle Hacca gitmişti. Bu süre zarfında ülkede yaşanan elektrik krizi, Üstel-Atun arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla kopardı.

Haber Kıbrıs’ın Ulusal Birlik Partisi’ne yakın kaynaklarından derlediği bilgilere göre Başbakan Ünal Üstel bugün milletvekilleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Kıb-Tek’te yaşanan sorunlar, sorunların perde arkası ve Maliye Bakanı Atun’dan duyulan rahatsızlık konuları ele alındı.

Elde edilen bilgilere göre Başbakan Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun’la artık çalışmak istemediğini ve Atun’un ya kendi istifasını sunmasını ya da görevden alınması opsiyonunu değerlendiriyor.

Sunat Atun’un Elektrik Kurumu’nda krizin zirve yaptığı ve ülkenin karanlığa gömüldüğü bir aşamada izne gitmesinin Atun-Üstel ilişkilerinin kopmasına neden olduğu ifade edildi.

Her şeyin tamam olduğu ve sorun olmadığını belirterek tatile çıkan Atun’un ülkeden ayrılması sonrasında ciddi kriz yaşanmış ve ülke karanlığa gömülmüştü. Uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşta büyük öfkeye eden olmuştu.

Üstel bugün yazılı açıklamasında yaşanan krizle ilgili tüm yetkilerini kullanarak gerekli soruşturmaların yapılması için talimat verdiğini açıklamış ve “Bir ihmal varsa her ne pahasına olursa olsun hesap sorulacaktır” demişti.

Öte yandan Sunat Atun’un müsteşarı Cengiz Çoli’nin Üstel’in aldığı bir kararın yürürlüğe girmemesi için çaba göstermesi ise Çoli’nin görevden alınmasına neden olmuştu.

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07/07/2022 22:53