Sunat Atun istifa kararı aldı

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25/07/2022

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Sunat Atun istifa kararı aldı

Maliye Bakanı Sunat Atun bugünkü gelişmelerin ardından az önce istifa kararı aldı.

Maliye Bakanı Sunat Atun’dan Başbakan Ünal Üstel’in bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu Maliye Bakanlığı’nın bünyesinden Başbakanlık altına almasına karşı adım geldi.

Bilindiği üzere uzun süredir hem hükümet hem de Başbakan Ünal Üstel özelinde Sunat Atun rahatsızlığı süregeliyordu. Kıb-Tek’te yaşanan yakıt krizi ise bu rahatsızlığın tuzu biberi olmuştu.

Atun’un istifa kararını en geç yarın sabaha Başbakana ileteceği öğrenildi.

25/07/2022 23:17
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TAGS: Sunat Atun istifa kararı aldı
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