Sunat Atun: Meclis Başkanının görevine bir darbe yapıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanı Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, Meclis Başkanlık seçiminin tamamlandığını ve geride kaldığını belirtti. Atun, KKTC’nin Anayasası’nın Meclis Divanı seçiminde vekillere önemli bir görev ve sorumluluk verdiğini hatırlatarak, bunun yalnızca iktidar partisinin değil, tüm 50 milletvekilinin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Atun, “CTP, ülke siyasetini tıkayıp ülkeyi kaosa sokmaya çalışmaktadır. Ülkeye zaman kaybettirmenin bedeli son derece ağırdır. Meclis Başkanı seçilmiştir ve ilan edilmiştir.” dedi.

Ayrıca, tarihte görülmemiş bir Meclis işgali yapıldığını belirten Atun, “Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Meclis'teyken, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe hukuksuz bir şekilde Meclis Başkanı koltuğuna oturarak Meclisi işgal etmiştir. Bu, bugüne kadarki en büyük hukuksuzluk ve işgaldir. Meclis Başkanlığı koltuğunun gasp edildiğini ve Meclis Başkanı'nın görevine bir darbe yapıldı. Bu durum, demokrasiye de darbe niteliği taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.