Sunat Atun: Ünal Üstel ile yolumuza devam edeceğiz

UBP'nin sevilen ve saygın ismi, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, yaptığı açıklamada Başbakan Ünal Üstel ile birlikte yollarına devam edeceklerini belirtti.

2022 yılında başbakan olması için teşvik ettiği Üstel’in, partinin en kıdemli ve deneyimli siyasetçisi olarak istikrar vurgusunu başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Atun, Üstel’in son dönemde gösterdiği siyasi kararlılık, Anavatan ile kurduğu güçlü işbirliği, istişare ve destek ortamı, planlı ve vadeli projeleri, partinin iç dinamiklerini işler hale getirmesi gibi unsurların önemine dikkat çekti.

Atun, önceden genel başkanlığını desteklediği Ünal Üstel’in, yeni dönemde de partinin başında olmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Kendisinin, ailesinin ve tüm siyasi çevresinin Üstel’e güçlü bir destek vereceğini ifade eden Atun, önümüzdeki dönemin istikrarı ve kalkınması adına tüm halkına ve partililere en samimi sevgi ve saygılarını sundu ve Başbakan Ünal Üstel’e desteğini vurguladı.