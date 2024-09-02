SunExpress'in Kıbrıs-İzmir uçağı üç kez kalkamadı, yolcular büyük panik yaşadı

SunExpress'in Kıbrıs-İzmir seferli uçağı üç kere kalkamadı. Uçağın içindeki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular hala Ercan Havalimanı'nda bekletilmekte. Şirket yetkilileri yolcularla ilgilenmiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yurttaşlar,SunExpress'in 08.45 saatli İzmir seferi için uçakta hazır bulundu.

Uçak kalkış sırasında ani fren yaparak durdu. Uçağın ani freni nedeniyle başta çocuklar olmak üzere yolcular büyük panik yaşadı. Uçak bir kez daha kalkamaya çalıştı. Yine aynı şekilde uçak frenledi.

Kabin ekibi, kargo kapağının kapanmadığını söyledi. Uçak üçüncü defa havalanma girişiminde de aynı başarısızlığa uğradı.

YOLCULAR İLAÇLARINA ULAŞAMIYOR

Uçak içerisinde büyük bir panik ve kriz anı yaşandı. Şeker ve tansiyon hastaları bavullarındaki ilaçlarına ulaşamadı.

Bavulların teslimi için yolculardan bilet iadesi istendi.

Yolcuların, gergin bekleyişi Ercan Havalimanı'nda sürüyor.

HALKTV YOLCULARA ULAŞTI

İzmir'e gitmek için SunExpress'i tercih eden Sema Güneş isimli yurttaşa da Halktv.com.tr ulaştı. Güneş, başlarından geçen skandal olayları tek tek anlattı. Güneş, KKTC'de zorunlu askerlik görevini ifa eden yurttaşların da ayrıca büyük bir mağduriyet yaşadığını anlattı.

Güneş, üç kez büyük panik yaşatan uçakla ısrarlı bir şekilde sefer yaptırılmasına isyan etti.

"TAM HAVALANIRKEN ÖNE GÖÇTÜK"

"Sabahtan beri rezil bir durumdayız. Tam uçak havalanırken öne göçtük. Bize kargo kapağını açıldığını söylediler. Teknik ekip çağırdıklarını söylediler. İkinci kez denediler yine ön tarafa çakıldık. En beterini de üçüncü denemede yaşadık. İndirdiler hala havalimanındayız.

"YENİ TERHİS ASKERLER KALA KALDI"

Yeni terhis askerler var, çocukların ceplerinde para yok. Bir tek uçak bileti almışlar. Kala kaldılar.

"SUNEXPRESS'İN NE AÇIKLAMASI NE YETKİLİSİ VAR"

SunExpress yetkililerinden kimse açıklama yapmadı. Ercan Havalimanı'ndaki görevliler SunExpress'in herhangi bir yetkilisini olmadığını söyledi.

Anneler de ağlayan çocuklarını sürekli sakinleştirmeye çalışıyor.

11 yaşındaki kızım bir daha asla uçağa binmem diyor. Bu çocuğun çocuklara travma yaşattılar.

BİR DE AYNI UÇAĞA BİNDİRECEKLER!

Madem uçak arızalı neden uçuş yaptırıyorsunuz.

Bize uçak tamir ediliyor dediler. Biz kesinlik bu uçağa binmek istemiyoruz"