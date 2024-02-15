Super Bowl kutlamalarında silahlı saldırı: 1 ölü
ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı.
15/02/2024
ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kansas City İtfaiye Birimi, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis soruşturma başlattı.