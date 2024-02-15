Super Bowl kutlamalarında silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı.

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15/02/2024

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Super Bowl kutlamalarında silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kansas City İtfaiye Birimi, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

15/02/2024 09:58
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TAGS: Super Bowl, kutlamalar, silahlı saldırı, ölü
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