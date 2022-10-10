Süper kahramanlar İtalya’da bir araya geldi

İtalya’nın başkenti Roma’da bu yıl 29.’su düzenlenen Romics 2022 Fuarı, çizgi roman, animasyon ve video oyunları tutkunlarını bir araya getirdi.



Fuar alanına favori karakterlerinin kostümleriyle gelen bazı ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılar en yeni çizgi roman ve aksiyon figürleri incelerken, sosyalleşme imkanı da buldu.

Bu habere tepkiniz:



10/10/2022 10:53