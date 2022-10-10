Süper kahramanlar İtalya’da bir araya geldi

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen etkinlik, çizgi roman, sinema ve dizi tutkunlarını bir araya getirdi.

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10/10/2022

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Süper kahramanlar İtalya’da bir araya geldi

İtalya’nın başkenti Roma’da bu yıl 29.’su düzenlenen Romics 2022 Fuarı, çizgi roman, animasyon ve video oyunları tutkunlarını bir araya getirdi.

Fuar alanına favori karakterlerinin kostümleriyle gelen bazı ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılar en yeni çizgi roman ve aksiyon figürleri incelerken, sosyalleşme imkanı da buldu.

10/10/2022 10:53
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TAGS: Süper kahraman, İtalya, dünya
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