Süper Kartal (3-4)

Normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan Süper Kupa mücadelesinde başkent temsilcisi Yenicami, rakibi Mağusa Türk Gücü'nü penaltı atışları sonrasında 4-3 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Yer: Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Öztaşlı

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Mehmet Erol, Yusuf Beyazi, Halil Uçar, Mehmet Gürlü(Dk.68 Uğur Gök), Arif Uysal(Dk.90 Justice), Adil Uçar, Ünal Kaya, Dinopeter, Toma Tabatadze(Dk.91 Sami Ergazi)

Yenicami AK: Ercan Samancıoğlu, Hüseyin Sadıklar, Farouk Dadzie, Yasin Açıkel(Ali Üçtaş), Hasan Ulukök(Dk.55 Hascan Kırmaz), Fırat Ersalan(Dk.71 Mehmet Göktaş), Kaho Yannick, Serge Abaka, Ousman Jallow, Mehmet Altın, Tansel Ekingen

Goller: 24'Dinopeter(MTG), 45'Abaka(YAK)

Kırmız Kart: 90'Mehmet Erol(MTG)

Kupa Yenicami'nin

Başkent temsilcisi Yenicami, Süper Kupa maçında karşılaştığı Mağusa Türk Gücü'nü geriye düştüğü mücadelede penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupayı beşinci kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın 24.dakikasında Mağusa Türk Gücü yabancı futbolcusu Dinopeter'in golü ile 1-0 öne geçerken, Yenicami bu gole 45.dakikada Abaka ile cevap verdi ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede Mağusa Türk Gücü, yabancı futbolcusu Toma ve Uğur ile önemli pozisyonlardan yararlanamazken, YAK kalecisi Ercan önemli kurtarışlara imza attı. Karşılaşmanın 90.dakikasında MTG futbolcusu Mehmet Erol, rakibine yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın 1-1 beraberlikle tamamlanmasından dolayı 15'er dakikalık iki devre halinde oynanan uzatma bölümüne gidildi. Bu bölümde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına gidildi. Mağusa Türk Gücü'nden Yasin Kurt, Dinopeter, Adil Uçar ve Justice Amenyaglo atışlardan yararlanamazken, Yenicami'den ise Mehmet Altın, Abaka ve Hascan Kırmaz penaltıyı gole çeviremeyen isimler oldu. Yenicami kaptanı Tansel son penaltı atışını gole çevirerek takımının kupaya uzanmasını sağladı. Karşılaşma sonrasında Süper Kupa Şampiyonu Yenicami, kupasını KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun elinden aldı.