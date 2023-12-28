Süper Kupa için kaç bilet satıldı? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biletlerinde son durum

2023 Süper Kupa yarın sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nda zafere ulaşan Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşı karşıya geliyor.

SÜPER KUPA İÇİN 20 BİN BİLET SATILDI



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasına yoğun bir ilgi söz konusu. 25 bin kişi kapasiteli Al-Awwal Park'ta oynanacak olan karşılaşma öncesinde bu sabah itibariyle yaklaşık 20 bin bilet satılmış durumda. Maç saatine kadar bütün biletlerin tükenmesi bekleniyor. Ayrıca şehir içinde birçok billboardlarda ve alışveriş merkezinde karşılaşmanın reklamı da yapılıyor.



STAT 25 BİN KİŞİ KAPASİTELİ



Galatasaray ile Fenerbahçe'yi konuk edecek Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu, 25 bin kişi kapasiteye sahip. Stat, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al-Nassr FC'ye ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte gibi futbolcuların mücadele ettiği statta ülkemizde de görev alan Talisca ve Alex Telles sahne alıyor.

108 MİLYON TL DAĞITILACAK



Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçına dev bütçe ayrıldı. Mücadeleden galip ayrılan takım 65 milyon TL'yi kasasına götürecekken diğer takım ise 43 milyon TL'nin sahibi olacak. Toplamda 108 milyon TL'nin dağıtılacağı dev organizasyonda Suudi Arabistan, iki takımın ulaşım ve konaklama ve diğer harcamalarını karşılayacak.



5'İNCİ KEZ YURT DIŞINDA OYNANACAK



Süper Kupa karşılaşmasına 5'inci kez Türkiye dışında bir ülke ev sahipliği yapacak. Süper Kupa karşılaşması daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar olmak üzere 4 kez yurt dışında yapılmıştı. Yurt dışında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şu şekilde;



30.07.2006

Galatasaray - Beşiktaş: 0-1 (Commerzbank Arena/Almanya)

05.08.2007

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1 (Rheinenergie Stadı/Almanya)

17.08.2008

Galatasaray - Kayserispor: 2-1 (MSV Arena/Almanya)

05.01.2022

Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (Penaltılar 4-2) (Ahmed Bin Ali/Katar)

BİLETLER İNDİRİMLİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı biletlerinde indirime gidildiğini açıkladı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.



ÖZEL DAVETLİLER DE YER ALACAK



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçına birçok davetli de götürecek. Mücadele öncesinde statta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla etkinlikler de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milletvekilleri; Mehmet Baykan ile Saffet Sancaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular; Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mondragon, Kuyt, teknik direktörler; Mircea Lucescu, Robert Mancini, Vincenzo Montella Riyad'a davet edilenler arasında yer alacak. Bu isimlerin yanı sıra sanatçılar; Norm Ender, Dj Faruk Sabancı, Pelin Altan - Anıl Altan, Mert Yazıcıoğlu, Latif Serkan Altınorak, Gülsün Işıklı, Emre Aslan, sunucular; Murat Yıldırım - İman Elbani Yıldırım da Suudi Arabistan'da olacak.



NORM ENDER VE BİRÇOK SANATÇI SAHNE ALACAK



Mücadele öncesinde ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı Al-Awwal Park Stadyumu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100'üncü yılına özel tören gerçekleştirilecek. Birçok sanatçının sahne alacağı maç öncesinde Norm Ender 100'üncü Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.