Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? İki alternatif tarih var

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan ancak son anda iptal edilen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte Süper Kupa maçının tarihi için alternatifler...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak iptal edilen Turkcell Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı netleşmeye başladı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; yeni yılın ilk ayıyla birlikte takımlar yoğun bir maç temposuna girecekler.

Bu süreçte ocak sonu - şubat başında bir boşluk gözüküyor.

Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra şubat ve mart aylarında takvime Avrupa kupaları da eklenecek.

Mart ayı da dolu ve bu ayın son haftası milli maç arası var.

Takımlarımız Avrupa kupalarından elenirlerse nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkıyor.

İhtimaller dahilinde bu ay içerisindeki uygun bir günde Süper Kupa maçı oynanabilir.