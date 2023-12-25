Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
25/12/2023
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.