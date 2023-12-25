Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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25/12/2023

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Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.

25/12/2023 20:09
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TAGS: Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek
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