Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya hesaplarından provokasyon içerlikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
30/12/2023
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ertelenmesinin ardından bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." dedi.