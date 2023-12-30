Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya hesaplarından provokasyon içerlikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ads ads ads ads
30/12/2023

ads
Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ertelenmesinin ardından bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Bakan Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." dedi.

30/12/2023 15:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Süper Kupa
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.