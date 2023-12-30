Süper Kupa protokolü açıklandı!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması ertelenen Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali sürecine ilişkin TC İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla bir paylaşım yaptı. "Ne oldu?" başlıklı paylaşımda Süper Kupa Finali sürecinin nasıl gerçekleştiği anlatıldı. "Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi.

TC İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: YOĞUN BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa'nın iptaline ilişkin süreçle ilgili açıklama geldi. "Ne oldu?" başlıklı paylaşımda, yaşanan süreçle ilgili gerek yurt içinden gerek yurt dışından yoğun bilgi kirliliği yaşandığına vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden sistematik olarak yıpratıcı bir şekilde dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

"RİYAD'DA MAÇ KARARI ORTAK ALINDI"

Açıklamaya göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa Finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulundu. İki kulüp de bu kapsamda federasyona yetki verdi. Süper Kupa için en iyi teklif Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması için verildi. Karar da kulüpler ve federasyon tarafından ortak bir görüşle belirlendi.

"KURALLAR 20 EKİM'DE İMZALANAN PROTOKOLLE NETLEŞTİ"

Maç organizasyonun öncesinde ise 20 Ekim'de Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin bir protokol üzerinde mutabakata varıldı. Sözleşmede de FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı taraflara iletildi.

"İSTİKLAL MARŞI VE TÜRK BAYRAKLARINDA UZLAŞILDI"

Federasyon ile Suudi Arabistan yetkilileri, Süper Kupa'nın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya vardı. Kulüpler ise maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma talebinde bulundu. Bu talebin de protokole eklenmesini istedi. Ancak Suudi yetkililer, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları anlaşmayı gerekçe gösterdi. Maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmedi.

Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz” denildi.