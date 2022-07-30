Süper Kupa Trabzonspor'un

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

Mücadele, 4-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Bordo-mavili ekip perdeyi 37. dakikada açtı. Köşe vuruşunda gelen topa gelişine vuran Cornelius, takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 50. dakikasında bir kez daha Cornelius sahneye çıktı. Danimarkalı golcü, kaleci Ali Şaşal'ın hatasını iyi değerlendirdi ve topu boş ağlara gönderdi.

64. dakikada bir başka Danimarkalı fileleri buldu. Fırtına'nın yeni transferi Jens Stryger Larsen, uzak köşeye sert ve düzgün bir vuruşla durumu 3-0 yaptı.

Maçın 76. dakikasında Kouassi'nin kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Bakasetas, skoru 4-0'a getirdi.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Trabzonspor'da Emrehan, penaltı vuruşunda Ali Şaşal'ı geçemedi.

Bu sonuçla Trabzonspor, tarihinin 3. Turkcell Süper Kupa zaferini elde etmiş oldu.

İlk kez bu finalde boy gösteren Demir Grup Sivasspor sahadan eli boş ayrıldı.

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30/07/2022 23:21