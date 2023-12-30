Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları

2023 Turkcell Süper Kupa maçı, karşılaşma öncesi yaşanan krizin ardından iptal edildi. Atatürk tişörtü ve pankartlarına onay verilmemesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayı reddetti. Birçok kulüp ve futbolcu, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları yaptı. Kulüplerin paylaşımları şöyle:

BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

ADANA DEMİRSPOR

KAYSERİSPOR

ANTALYASPOR

ANKARAGÜCÜ

SİVASSPOR

ALANYASPOR

HATAYSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK

KONYASPOR

PENDİKSPOR

SAMSUNSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK

İSTANBULSPOR

VOLKAN DEMİREL

KEREM AKTÜRKOĞLU

MERT HAKAN YANDAŞ

İRFAN CAN KAHVECİ

KAAN AYHAN

KEREM DEMİRBAY

LUCAS TORREIRA

ARHUR MASUAKU