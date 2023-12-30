Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizlerin ardından iptal edildi. Birçok kulüp ve futbolcu, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları yaptı.

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30/12/2023

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Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları

2023 Turkcell Süper Kupa maçı, karşılaşma öncesi yaşanan krizin ardından iptal edildi. Atatürk tişörtü ve pankartlarına onay verilmemesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayı reddetti. Birçok kulüp ve futbolcu, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları yaptı. Kulüplerin paylaşımları şöyle:

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 2. Foto

 

BEŞİKTAŞ

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 3. Foto

 

TRABZONSPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 4. Foto

 

BAŞAKŞEHİR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 5. Foto

 

ADANA DEMİRSPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 6. Foto

 

KAYSERİSPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 7. Foto

 

ANTALYASPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 8. Foto

 

ANKARAGÜCÜ

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 9. Foto

 

SİVASSPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 10. Foto

 

ALANYASPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 11. Foto

 

HATAYSPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 12. Foto

 

FATİH KARAGÜMRÜK

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 13. Foto

 

KONYASPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 14. Foto

 

PENDİKSPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 15. Foto

 

SAMSUNSPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 16. Foto

 

FATİH KARAGÜMRÜK

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 17. Foto

 

İSTANBULSPOR

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 18. Foto

 

VOLKAN DEMİREL

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 19. Foto

 

KEREM AKTÜRKOĞLU

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 20. Foto

 

MERT HAKAN YANDAŞ

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 21. Foto

 

İRFAN CAN KAHVECİ

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 22. Foto

 

KAAN AYHAN

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 23. Foto

 

KEREM DEMİRBAY

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 24. Foto

 

LUCAS TORREIRA

 

 

Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları - 25. Foto

 

ARHUR MASUAKU

30/12/2023 10:38
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TAGS: SPOR
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