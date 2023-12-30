Süper Kupa'da kriz: Kulüpler ve futbolculardan Atatürk paylaşımları
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizlerin ardından iptal edildi. Birçok kulüp ve futbolcu, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları yaptı.
30/12/2023
2023 Turkcell Süper Kupa maçı, karşılaşma öncesi yaşanan krizin ardından iptal edildi. Atatürk tişörtü ve pankartlarına onay verilmemesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayı reddetti. Birçok kulüp ve futbolcu, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları yaptı. Kulüplerin paylaşımları şöyle:
BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR
BAŞAKŞEHİR
ADANA DEMİRSPOR
KAYSERİSPOR
ANTALYASPOR
ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR
ALANYASPOR
HATAYSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK
KONYASPOR
PENDİKSPOR
SAMSUNSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK
İSTANBULSPOR
VOLKAN DEMİREL
KEREM AKTÜRKOĞLU
MERT HAKAN YANDAŞ
İRFAN CAN KAHVECİ
KAAN AYHAN
KEREM DEMİRBAY
LUCAS TORREIRA
ARHUR MASUAKU