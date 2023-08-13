Süper Kupa'nın sahibi Leipzig

Bundesliga'da yeni sezon öncesinde Almanya Süper Kupası finalinde Bayern Münih ve Leipzig, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin hemen başında 3. dakikada Dani Olmo'nun golüyle öne geçen Leipzig 44'de yine Olmo'yla golü buldu ve skor 2-0'a geldi.

Karşılaşmanın ilk devresi Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısının ilk bölümü aynı skorla geçilirken 68. dakikada Dani Olmo, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Leipzig, yeni sezon öncesinde Almanya Süper Kupası'nı kazandı ve tarihinde ilk kez bu kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bayern Münih'in Tottenham'dan kadrosuna kattığı Harry Kane, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Bugün Bayern Münih'e imza atan ve maç kadrosuna dahil edilen Kane, maçın 64. dakikasında oyuna dahil oldu.