Süper Kupa'nın tarihi belli oldu !

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek

Süper Kupa sahibini bulunuyor. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Akhisarspor ,Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu kupa maçının tarihini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazargünü yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.