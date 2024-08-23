Süper Lig devlerinin peşinde olduğu Weston McKennie resmen imzayı attı

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23/08/2024

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Süper Lig devlerinin peşinde olduğu Weston McKennie resmen imzayı attı

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Weston McKennie, Juventus ile sözleşme yeniledi.

 

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alan Juventus'un ABD'li orta sahası Weston McKennie, İtalyan deviyle nikah tazeledi.

2 YILLIK İMZA

Juventus'ta yapılan açıklamada Weston McKennie'nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

GEÇEN SEZON KARNESİ

25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 38 maçta Juventus forması giydi. 2.952 dakika sahada kalan futbolcu, 10 asistlik skor katkısı verdi.

23/08/2024 17:57
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