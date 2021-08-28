Süper Lig ekibinden Jack Wilshere bombası

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, bir dönem Arsenal forması giyen Jack Wilshere ile görüşmelere başladı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

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28/08/2021

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Süper Lig ekibinden Jack Wilshere bombası

Türkiye Süper Lig 'in yeni ekibi Giresunspor, tecrübeli orta saha Jack Wilshere'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bonservisi elinde olan 1992 doğumlu İngiliz yıldız da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Jack Wilshere'ın adı 2018 yazında Fenerbahçe ile anılmıştı. Fakat yetenekli orta saha uzun yıllar forma giydiği Arsenal'den ayrılıp West Ham'a transfer olmayı tercih etmişti. Wilshere son olarak Bournemouth'ta forma giydi. Sakatlıklar nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Wilshere, İngiltere Milli Takımı'nın formasını 34 kez giydi, 2 gol attı.

28/08/2021 09:58
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TAGS: Süper Lig, Jack Wilshere, Giresunspor
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