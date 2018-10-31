Süper Lig ekibine kupada büyük şok!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur karşılaşmasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor’a konuk oldu. Ev sahibi ekip ciddi bir sürprize imza atarak rakibini 3-0’lık skorla mağlup etti ve turnuvanın dışına itti.

Adını 5. Tur’a yazdırmayı başaran Kahramanmaraşspor’a galibiyeti getiren golleri 8 ve 15’te Cerem Talha Dinçer ve 90’da penaltıdan Yusuf Emre Kasal kaydetti. Kupada 4. Tur, perşembe günü oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak.

Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam

Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel, Burak Can Kunt, Ebubekir Berke Tambay (Dk. 75 Emin Aladağ), Hurşit Taşcı, İbrahim Koca (Dk. 66 Furkan Demir), Cerem Talha Dinçer (Dk. 80 Emre Okur), Cemal İşleyen, Yusuf Emre Kasal, Lider Koç, Ethem Ercan Pülgir, Aytürk Halil Hocaoğlu

Atiker Konyaspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Ali Turan, Selim Ay, Adis Jahovic, Abdou Razack Traore, Amir Hadziahmetovic (Dk. 46 Deni Milosevic), Vedat Bora (Dk. 46 Marko Jevtovic), Moryke Fofana, Yevhen Opanasenko, Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 8 ve Dk. 15 Cerem Talha Dinçer, Dk. 90 (pen.) Yusuf Emre Kasal (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Adis Jahovic, Dk. 75 Marko Jevtovic, Dk. 84 Mücahit Can Akçay, Dk. 84 Abdou Razack Traore (Atiker Konyaspor), Dk. 73 Emrah Tuncel (Kahramanmaraşspor)