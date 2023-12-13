Süper Lig için iki kritik toplantı: Gözler TFF ve Kulüpler Birliği'nde

Trendyol Süper Lig'le birlikte tüm liglerin yol haritası bugün belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerin süresiz ertelenmesiyle ilgili kararının görüşüleceği yönetim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.



Büyükekşi, yönetim kurulunun alacağı kararı 13.00'te düzenleyeceği basın toplasında açıklayacak.



Bugün, Kulüpler Birliği de olağanüstü toplanacak.



Kulüpler Birliği'nin toplantısı 14.00'te başlayacak.

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